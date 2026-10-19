香港官方数据显示，上周启用的港深新皇岗口岸出入境人次，在星期天（10月18日）重阳节假日达到15万2000人次，是开通以来最多。

综合“星岛头条”和《明报》报道，香港入境处统计数字显示，当地各管制站共录得出入境人次132.2万，其中入境人次约62.9万，出境人次约69.3万。最多人使用的管制站依次为罗湖、落马洲支线及深圳湾口岸。

至于皇岗口岸，星期天一共有15万2068人次经这个口岸出入境，是开通以来最多。新皇岗口岸在重阳节当天中午时分，出现大批过关出境人潮，一度挤塞。

​根据港府新闻公报，保安局星期天指出，皇岗口岸上午约11时起，北上旅客人流显著增加。在中午12时至下午2时期间，约有1万9000名旅客经皇岗口岸离境前往中国大陆，较皇岗口岸／落马洲管制站过往同期上升835%（超过八倍）。在下午1时至2时的最高峰时段，更有9728人次于一小时内离境，较皇岗口岸／落马洲管制站过往同期上升899%（近九倍）。

保安局也说：“有见及此，入境事务处已即时开放L5层离境大堂所有过关通道及柜位，以加快疏导人流，并联同警务处于L2及L5层实施人流分流及管制措施。旅客于上述高峰时段进入皇岗口岸，在L2层轮候人流分流安排的时间约为30至45分钟，而在L5层离境大堂的轮候时间则维持在30分钟以内。”

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保安局指出，至当天下午约2时起，离境高峰期逐渐过去。L2层的人流分流管制措施已于下午2时10分取消，而L5层离境大堂的轮候时间也于下午2时40分缩短至15分钟以内。