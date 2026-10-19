中国官方明确提到长征核潜艇已发展到第三代，并透露成功组织潜射战略导弹试射，引发军事圈猜测096型战略核潜艇已试射导弹。

新华社上星期六（10月17日）发文《以长征之名》，介绍中国火箭和核潜艇以“长征”命名的历史。

文章说，“长征核潜艇已经发展到第三代，成功组织潜射战略导弹试射，守卫万里海疆”。

军事自媒体“东方点兵”星期天（18日）发表《重磅！096试射战略导弹？》，据新华社的表述推断，按照中国核潜艇的代际划分，091型攻击核潜艇和092型战略核潜艇属于第一代，093型和094型属于第二代，第三代则应指095型和096型。

该自媒体指出，中国常规潜艇一般以“长城”命名，核潜艇则以“长征”命名。

文章还进一步推测，由于新华社提到“潜射战略导弹试射”，因此第三代核潜艇可能指的是096型战略核潜艇。

彭博社星期一（19日）也报道，中国披露已动用最先进的核潜艇试射战略导弹，显示北京在关键国防技术领域取得进展。

今年7月6日，中国海军一艘战略核潜艇向太平洋相关公海海域发射一枚潜射战略导弹，但官方并未披露潜艇型号。此前有分析人士推测，导弹可能由第二代094型核潜艇发射。这款核潜艇已服役近10年。

彭博社指出，未经证实的照片显示，中国可能已拥有分析人士所称的095型攻击核潜艇及096型弹道导弹核潜艇。北京目前仅正式证实095型核潜艇的存在，但此前并无已知信息显示这款潜艇已经部署。

同时，中国似乎也正在加快潜艇建造速度。商业卫星图像显示，江南造船厂和葫芦岛造船厂今年分别有两种新型潜艇下水。