台湾国安会秘书长吴钊燮上周出访欧洲，受邀在柏林举行的一场台湾论坛发表专题演讲。他在社交平台发文时说，台欧要并肩作战对抗中国大陆。

吴钊燮上星期五（10月16日）在X平台（前称推特）发文介绍这次欧洲行。在介绍上星期四（10月15日）应邀出席由德国弗里德里希诺曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）在柏林主办的一场台湾论坛，以“台湾安全、德国繁荣”为主题发表专题演说，并与欧洲议会安全暨防卫委员会主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，德国籍）等对谈。

吴钊燮说：“我为受邀在德国弗里德里希诺曼自由基金会办的论坛上，谈及台湾与欧洲的关系感到荣幸。我们因地理位置而分隔两地，却因自由、民主等共同价值，以及对抗中国大陆的共同利益紧密联系。我们为此并肩作战。”

吴钊燮同日还分享在布鲁塞尔期间与欧洲议会副议长皮齐耶诺（Pina Picierno）会晤合照，并写道：“我很高兴能与皮齐耶诺会面。她对台湾的坚定支持和与副总统萧美琴的真挚友谊让我深受感到。我们共享自由与民主的相同价值。”