吴钊燮：台欧要并肩作战对抗中国大陆
台湾国安会秘书长吴钊燮（左）上星期四（10月15日）受邀由德国弗里德里希诺曼自由基金会在柏林举办的台湾论坛上发表专题演说，与专家对谈。 （吴钊燮X平台）
台湾国安会秘书长吴钊燮上周出访欧洲，受邀在柏林举行的一场台湾论坛发表专题演讲。他在社交平台发文时说，台欧要并肩作战对抗中国大陆。
吴钊燮上星期五（10月16日）在X平台（前称推特）发文介绍这次欧洲行。在介绍上星期四（10月15日）应邀出席由德国弗里德里希诺曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）在柏林主办的一场台湾论坛，以“台湾安全、德国繁荣”为主题发表专题演说，并与欧洲议会安全暨防卫委员会主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，德国籍）等对谈。
吴钊燮说：“我为受邀在德国弗里德里希诺曼自由基金会办的论坛上，谈及台湾与欧洲的关系感到荣幸。我们因地理位置而分隔两地，却因自由、民主等共同价值，以及对抗中国大陆的共同利益紧密联系。我们为此并肩作战。”
吴钊燮同日还分享在布鲁塞尔期间与欧洲议会副议长皮齐耶诺（Pina Picierno）会晤合照，并写道：“我很高兴能与皮齐耶诺会面。她对台湾的坚定支持和与副总统萧美琴的真挚友谊让我深受感到。我们共享自由与民主的相同价值。”