菲律宾外交部星期一（10月19日）召见中国驻菲律宾大使井泉，抗议他上周发表的“威胁动武”言论。中国外交部回应井泉被召见时说，中方坚决反对菲方个别人恶意炒作涉华议题，破坏中菲关系。

综合路透社和法新社报道，菲律宾外交部在声明中说，外交部长拉扎罗星期一召见井泉，就他上星期四的“威胁动武”公开言论，表达“严重关切和强烈抗议”。

路透社就上述情况寻求中国驻菲律宾大使馆置评。

据中国驻菲大使馆微信公众号消息，井泉上星期四（10月15日）在位于马尼拉东北约8公里处的奎松市出席第二届迪利曼对话会后，被媒体问及菲防长特奥多罗称中国为地区“麻烦制造者”的说法时，斥责这一说法“纯属无稽之谈”，并批评菲方针对中国工人和教师、煽动两国人民仇恨，“谁才是真正的麻烦制造者？”

井泉紧接着说：“菲律宾应当感到庆幸，拥有中国这样一个邻居。如果我们要动用武力，完全有可能轻易取胜。但我们不会使用武力，因为我们热爱和平。”

菲外交部当晚批评上述言论带有“隐晦的武力威胁”意味，敦促驻菲外交人员谨慎发言。菲律宾总统小马可斯上星期五（10月16日）说考虑召见井泉，并指井泉的话听起来像威胁，有必要进一步了解这段话“究竟是什么意思”。

法新社报道，井泉的言论激怒菲律宾政治人物，至少有两名现任议员要求将井泉驱逐出境。

菲外交部声明还称，该部“保留在必要时采取进一步外交行动的权利”，并补充拉扎罗对井泉说他的言论“挑衅且无法令人接受”。

中国驻菲律宾大使馆未立即回应法新社置评请求。

针对法新社提问菲律宾外交部称约见了中国驻菲律宾大使井泉，中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上说，改善发展中菲关系符合中菲双方的共同利益，同时“我们坚决反对菲方个别人恶意炒作涉华议题，破坏中菲关系。菲方应当切实约束个别政客不负责任的言行”。