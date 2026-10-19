中国一家上市公司此前披露，中国国内一半以上人工智能（AI）算力消耗来自短剧和视频生成，引发算力浪费的批评。豆包发言人称这一数据不靠谱，仅有10%用于视频生成。

中国短剧出海龙头企业中文在线6月3日发布的《投资者关系活动记录表》披露，中国国内55%的 AI Token消耗来自短剧和视频生成，24%用于电商营销，软件开发仅占15%。

这组数据上个星期被自媒体重新翻出，“中国一半算力在造爽剧”登上热搜，同时还有自媒体称称美国约58%的Token流向了代码生成和企业自动化，大量舆论批评中国AI算力“不务正业”。

豆包公关负责人刘星星期一（10月19日）在微博公开回应，称数据“不实”。他晒出相关报道截图并将关键数据标红，明确表示：“某公司发布的这个算力数据有些不靠谱，就字节来说，我们公司的总算力中，只有约 10%，用于视频生成模型的训练和推理。” 刘星并未透露字节总算力的具体规模，也未说明剩余约90%算力的具体分配去向。

刘星所在的字节跳动是中国当前AI短剧产业链中最重要的参与者之一，字节旗下Seedance在AI视频生成市场占据主导地位。野村证券10月发布的一份行业调研估算，Seedance被用于行业内80%至90%的AI短剧生产流程。

市场上关于中国AI算力究竟流向何处的讨论仍在继续。《新京报》星期天（10月18日）发评论《“美国AI提生产力，中国AI造奶头乐”是伪命题吗？》指“一半算力生产短剧”的数据无权威出处也未经缜密查证。评论称，AI短视频、短剧成为中国Token消耗核心场景，是视频生成场景的算力消耗密度过高导致的结构性结果，而非全社会AI资源过度涌向娱乐领域、忽视技术研发的直接证据。

评论也说，舆论推崇的“美国AI重研发、重生产力”，贬低的“中国AI重变现、重短平快”，客观上确实存在，但这是中美AI产业处于不同发展阶段、市场环境必然形成的差异化路径。