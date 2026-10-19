中国持续加强对券商行业的监管，此前被爆出券商带公募基金人员赴拉斯维加斯，名为参展实为去赌场的涉事券商、基金公司被点名通报。

财联社星期一（10月19日）报道，中国监管部门近期集中通报了一批证券基金公司投研人员调研行为违规的检查与处理情况，涉及五家机构，其中证券公司3家、基金公司2家，另有3名相关责任人被直接追责，处罚方式从监管谈话、出具警示函一直延伸到责令改正。

报道称，这次通报是今年3月行业被爆出有券商研究所带基金经理出境调研时，违规参与娱乐活动的后续。

此前据财新报道，今年3月，有券商组织买方机构赴美国参加活动期间，将部分公募基金人员带往拉斯维加斯，而当地当时并无展会，相关人员实际上是去了赌场，且存在违规行为的券商不止一家。

财联社称，官方通报指出，经查，部分基金公司参加证券公司研究所组织的境外调研活动时，存在由证券公司承担专家咨询、调研门票等费用的情形，反映出相关证券公司、基金公司内部控制有效性存在不足；个别基金公司从业人员因私出国旅游的往返机票、酒店等费用由证券公司支付，违反廉洁从业相关规定。

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报道指出，还有个别证券公司高管不配合检查被予以处罚，这属于以往罕见的情形。