日本首相高市早苗以“内阁总理大臣”名义向靖国神社供奉祭品后，再于星期一（10月19日）供奉“玉串料”（祭祀费）。中国外交部星期一回应时说，严厉谴责日方有关消极动向，并已向日本提出严正交涉、强烈抗议。中国官媒《环球时报》同日发表社评批“高市政权越来越像个极端邪教”。

这篇星期一发表的社评指，这是高市今年第四次向这处“战犯神社”献祭或供奉祭祀费，频率之高在日本历任首相中也不多见。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名二战甲级战犯。

靖国神社上星期六（17日）起举行为期三天的秋季例行大祭。共同社报道，高市早苗上周六以“内阁总理大臣”的名义献上名为“真榊”的盆栽祭品，并未亲自前往参拜；她于星期一再通过自民党总务会长梶山弘志自费献上祭祀费。

社评称，高市自己不亲自参拜，却以首相名义供奉祭品；内阁大臣和自民党高官替她进门，她则远远遥拜，打的是既护住右翼基本盘，又不承担参拜后果，还能借篡改历史为扩军备战张目的投机算盘。

社评进一步指，他们妄图通过持续不断的供奉、参拜和舆论渲染，一点点抹去东京审判的正义结论，把军国主义的幽灵重新包装成值得日本国民骄傲的“精神遗产”。

文章认为，上任近一年来，高市持续向日本右翼势力传递信号，试图系统性消解战后形成的反战共识，弱化和平宪法的正当性，为修宪、强军扩武进行社会心理铺垫。“正是在高市政权的放纵、推动下，日本政坛右翼势力的猖狂正在走向一个新的高点，试图把二战中日本发动的侵略战争，包装成所谓‘为亚洲解放而战’的正义行动。”

文章续指，高市内阁的阁僚、议员频繁出入与战犯相关的场所，就是在用手中的政治权力为这套“历史圣战”叙事背书，为扩军备战大造舆论。

文章称，更值得警惕的是，这套历史圣战叙事与高市政权修改和平宪法、大肆扩军备战的进程深度绑定，暴露出高市政权“如邪教般的极端性质”。文章也强调，日本政要只要还在“拜鬼”，这一页历史就绝无可能翻篇。

就高市早苗向靖国神社供奉祭祀费、部分阁僚和国会议员参拜，中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上表态称，中方坚决反对、严厉谴责日方有关消极动向，已向日方提出严正交涉、强烈抗议。

毛宁说，今年是东京审判开庭80周年，“我们再次严正要求日方正视历史、反省罪责，停止在历史问题上的倒行逆施，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会”。