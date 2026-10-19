中国央行行长潘功胜宣布将推动系列政策措施出台，包括设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具、扩大常备借贷便利的适用机构范围。

据金融界、央视新闻报道，潘功胜星期一（10月19日）在2026金融街论坛年会开幕式上宣布，即将推动出台的一系列政策措施。

潘功胜宣布，将会同金融监管总局、中国证监会设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具。目的是建立债券市场稳定机制，构成人民银行宏观审慎管理的一项新工具。

央行也将扩大常备借贷便利的适用机构范围，进一步纳入境内外资法人银行，同时明确全国性银行适用同样的操作安排，实现对境内存款类金融机构的全覆盖。境内外资法人银行纳入后，也获得了央行流动性支持渠道，有助于更好展业。

潘功胜宣布，将推动债券市场互联互通落地、便利境外金融机构在境内外汇市场开展人民币购售业务、出台金融支持建设北京（京津冀）等国际科技创新中心的指导意见。

中国央行拟试点允许八家中资和外资人民币境外清算行，根据国际金融市场实践和交易惯例，在境内银行间外汇市场开展自营交易，便利境外机构更深入地参与境内外汇市场，促进在岸和离岸市场融合发展。未来，将根据试点情况，进一步加大外汇市场开放力度。

潘功胜说，中国人民银行还将顺应市场需求，增强高质量的政策供给，推进人民币国际化。