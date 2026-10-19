旅韩双胞胎大熊猫“睿宝”和“辉宝”将于12月中返回中国。

据韩联社报道，韩国主题游乐园“爱宝乐园”星期一（10月19日）介绍，“睿宝”和“辉宝”将从11月13日起接受为期一个月的检疫，为返回中国做准备。

园方称，进入检疫流程后，公众在限定条件下仍可在二号熊猫馆室内馆见到双胞胎大熊猫。园方暂时安排双胞胎大熊猫与公众见面活动在12月11日截止，并将视大熊猫的健康状况、检疫和运输筹备情况，调整它们与公众见面的时间、方式和日程等。

“睿宝”和“辉宝”是旅韩大熊猫“爱宝”和“乐宝”在2023年7月诞下的双胞胎大熊猫。它们已确定将于12月第三周返回中国，具体移送日期和地点将综合考虑双胞胎大熊猫的健康状况、气温及当地情况等因素后确定。

根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》规定，在中国境外出生的大熊猫均须在年满四岁、进入繁殖期前返回中国。

延伸阅读 旅韩熊猫爱宝上月诞下雌性幼崽征名启动 旅韩熊猫爱宝6月诞下雌性幼崽取名曙宝

“爱宝乐园”上月透露，“爱宝”四个月前诞下的雌性幼崽取名“曙宝”，预计将在今年内与公众见面。“曙宝”出生时体重仅为171克，如今增至5.5公斤，发育状态良好。

“曙宝”是旅韩大熊猫“乐宝”（爸爸）和“爱宝”（妈妈）在今年6月3日迎来的第四只雌性幼崽，继“福宝”（2020年）后，双胞胎“睿宝”和“辉宝”（2023年）之后，成为“宝家族”的“老幺”。“福宝”已于2024年4月3日因租借期届满返回中国。