中国主要城市9月房价跌势放缓，一线城市商品住宅价格环比上涨，二三线城市价格环比降幅整体收窄，不过房地产投资跌幅进一步扩大。

受访业内人士认为，中国当下房价改善势头增强，市场回稳信号显现。但学者也指出，9月房地产市场仍在震荡探底，但幅度变小，预计四季度还将在底部徘徊。

中国国家统计局星期一（10月19日）发布的数据显示，9月份中国一线城市新房价格环比上涨0.1%，涨幅与8月相同。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.2%和0.3%，北京下降0.2%。二线城市新房价格与8月持平；三线城市环比下跌0.2%，降幅与8月持平。

与去年同期相比，一线城市新房价格同比下降0.5%，降幅比8月收窄0.4个百分点。其中，北京表现较差，9月新房价格同比下跌2.7%，广州和深圳分别下降1.1%和1%，上海表现最好，新房价格上涨2.8%。二三线城市9月新房价格同比分别下降2.4%和3.9%，降幅分别收窄0.3个和0.2个百分点。

数据也显示，房地产开发投资等供给端指标进一步调整。1月至9月，中国房地产开发投资同比下降20.6%，降幅较1月至8月的19.9%更大。折算后，9月房地产开发投资同比下降约26.3%。

上海易居房地产研究院副院长严跃进向《联合早报》分析，从数据来看，当前房价走势进一步改善，“表现更为强劲，市场回稳信号显现”。

他说，此前一线城市房价走势向好，本轮 “金九银十”阶段二线城市表现积极，尤其是人口和城市基本面不错的城市，房价走势表现更好，“说明市场需求积极释放”。

中国楼市低迷多年，新建住宅价格连续逾三年下跌，成为经济增长一大拖累。为稳定房地产市场，防范经济出现超预期下滑风险，当局继8月份加码房地产新举措后，上个月又推出房贷贴息等措施。

不过，北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑受访时指出，房地产市场不会因为新的刺激措施出现明显大幅改变。

他说，随着人口减少、大规模城镇化完成，房地产市场新增需求明显减少，而以房地产为代表的传统产业依然处于产能过剩阶段。

苏剑分析，大部分一线、新一线城市位于东部，而1月至9月，东部地区房地产投资同比下降21.1%，大于全国降幅，反映主要城市仍处在产能去化阶段，“短期内房价难以企稳”。

他预计，四季度房地产市场依然会在底部徘徊，“处于震荡筑底阶段”。

严跃进则持不同观点，认为当前房价指数的表现，预计将对后续房价走势形成更好的支撑。

他说，随着现房销售制度改革推进以及地方版本落地、房贷贴息政策推进等，政策效应将进一步释放，促进房价企稳和向好发展。