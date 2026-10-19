中国国家金融监督管理总局局长丁向群表示，将会同各方严厉打击非法金融活动，将所有金融活动全部纳入监管，着力实现全覆盖、无例外。

中国央视新闻报道，丁向群星期一（10月19日）出席2026金融街论坛年会开幕式时说，当前，中国银行业保险业运行整体平稳，大型机构经营稳健，中小机构改革化险有序推进，风险总体可控。

丁向群说，将聚焦重点领域，打好风险化解主动仗。完善处置机制，充实化险资源，综合运用兼并重组、市场退出等方式，稳妥处置高风险机构，推动风险持续收敛。加强协同联动，消除监管空白。

她表示，金融监管总局会同各方严厉打击非法金融活动，强化对跨地区跨部门和新业态新产品金融活动的监管，依法将所有金融活动全部纳入监管，着力实现全覆盖、无例外。

丁向群介绍，近年来，中国金融法治建设进入快车道，监管制度也在加快完善。一方面，围绕不同类型机构防风险强监管需要，以及机构与第三方合作、网络安全等新情况新问题，加快补齐短板，扎牢制度防火墙。

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另一方面，严肃查处造成重大金融风险的关键人、关键事、关键行为，强化刚性约束，增强震慑效应，让监管制度真正成为“带电的高压线”。