今年前三季度，服务业对中国经济增长的贡献率达66.3%，同比提高5.6个百分点，中国国家统计局称，服务业是拉动经济增长的主引擎。

综合中新社、第一财经等报道，中国国家统计局星期一（10月19日）公布数据显示，前三季度，服务业增加值同比增长5.2%；9月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.9个百分点。

国家统计局副局长毛盛勇星期一指出，今年前三季度，服务业规模扩大、贡献提升，服务业增加值达到62.8万亿元（人民币，12万亿新元），快于同期经济增速0.6个百分点，占中国国内生产总值的比重达到58.7%，同比提高0.2个百分点。

他形容，服务业不仅是拉动经济增长的主引擎，也是吸纳就业的主力军，交通运输、住宿餐饮、文体娱乐等服务行业，就业人员的总量均有所增加。

毛盛勇说，中国生产性服务业扩能提质，先进制造业与现代服务业加速融合，产业链向专业化、高端化延伸，成为产业升级的重要“推进器”。

初步测算，前三季度，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等现代服务业增加值同比分别增长10.4%和12.3%，生产性服务业扩能提质。

生活服务方面，前三季度，批发和零售业、住宿和餐饮业增加值同比分别增长4.4%、5.5%。1至8月份，规模以上文化艺术业、体育业、娱乐业企业营业收入分别增长7.7%、10.5%和5.3%。