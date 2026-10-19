中国第三季国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，略高于市场预期的4.4%。今年前三季经济增长4.6%，处于官方设定的4.5%至5%全年增长目标区间内，分析人士普遍预计中国经济今年有望达标。

不过，经济增长动力仍不均衡，出口与先进制造业表现强劲，消费和投资疲弱，房地产市场持续下滑。出口持续增长、贸易顺差扩大，也加剧中国与主要贸易伙伴的贸易摩擦。

中国国家统计局星期一（10月19日）公布，今年第一、第二和第三季GDP分别同比增长5.0%、4.3%和4.5%。

中国国家统计局副局长毛盛勇在国新办新闻发布会上说，前三季中国经济“顶压前行、向新向优”，经济增量达5.7万亿元人民币（约1.09万亿新元），为过去五年同期最大规模增量；以高端制造、数智经济、现代服务等为代表的新动能，对经济增长的贡献率继续保持在40%以上。

但毛盛勇同时指出，“国际环境复杂多变，国内需求不足问题仍较突出”；下一阶段，中国将加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生。

官方数据显示，9月中国出口以美元计价同比增长36.3%；规模以上工业增加值增长5.5%，为六个月来最高。同期，社会消费品零售总额仅增长1.1%，但高于8月的0.4%。前三季固定资产投资同比下降7.2%，房地产开发投资则下降20.6%。

制造业方面，前三季3D打印设备产量同比增长62.5%，锂离子电池增长39.5%，工业机器人增长29.1%。不过，高技术制造业保持较快增长之际，房地产投资持续下滑，消费市场复苏乏力。

野村证券首席中国经济学家陆挺将中国第四季GDP增长预测从4.5%上调至4.8%，全年预测从4.5%上调至4.7%。他说，上调预测主要基于去年同期较低的比较基数和出口维持强劲，政策措施贡献相对较小。中国近期推出的稳增长措施包括定向货币支持和住房贷款贴息等。

野村分析，9月工业生产、零售销售和固定资产投资同比增速均较8月改善，但房地产市场进一步恶化，国内需求依然疲弱。陆挺认为，经济数据改善对市场信心、股市、国债收益率及消费需求的提振作用可能有限。

野村预计明年中国经济面临多重挑战

野村维持中国明年GDP增长预测为4.0%，低于市场普遍预期的4.4%。陆挺认为，明年中国经济将面临多重挑战，包括全球人工智能投资热潮降温可能拖累出口增长，欧盟限制中国混合动力及插电式混合动力汽车对欧出口，预计出口量将减少一半以上，以及房地产市场持续调整和地方财政压力对基建投资的制约。

中共二十届五中全会将于下周召开，新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬向《联合早报》分析，第三季经济增长高于预期，对营造五中全会气氛很重要。他预计，中国今年全年经济增长约4.5%至4.6%。

顾清扬进一步分析，尽管今年前三季，中国进口增长快于出口增长，但外需也就是净出口对中国经济的拉动仍然很显著，大概对GDP增长的贡献率约占三分之一，这个拉动作用未来会不会减弱，取决于国际地缘政治和国际经济环境的变化。

官方数据显示，中国前三季出口总额为23.2万亿元，同比增长16.4%；进口总额为16.74万亿元，同比增长22.3%。

经济学人智库高级经济学家徐天辰则预计，在政策加力、出口强劲及去年同期基数较低的带动下，中国第四季经济增长4.8%，全年增长4.7%。

至于中国经济的隐忧，徐天辰认为，仍需关注经济结构转型所需的配套改革。他说，若要让经济发展成果更好由全民共享、减少经济不平衡，中国需要进一步落实劳动法规、夯实社会保障体系并扩大再分配。