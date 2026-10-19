台北市长蒋万安星期一（10月19日）宣布由台中市长卢秀燕出任竞选总部主委，并在接受国民党籍资深媒体人赵少康专访时称他有信心连任成功。

谈及2028年总统大选，蒋万安说目前不在他的规划中，他同时点名卢秀燕，称她在从政经验、政策高度及视野等方面“值得担任这样的重担”。

据台湾TVBS新闻网，蒋万安星期一接受《少康战情室》专访，被问及民进党籍市长候选人沈伯洋挟带“洋流”袭来，台北市选情愈加紧绷，是否想过连任失败的可能性。

蒋万安喊话支持者别担心，并称“我有信心一定连任成功。”

蒋万安星期一下午宣布由卢秀燕任其竞总主委。他在专访中介绍，他与卢秀燕在立法院的交情就已深厚，卢秀燕为他提供很多意见与经验；接任台北市长后，卢秀燕也以台中市长身份给予他很多帮助。

蒋万安说，作为现任市长，他必须把市政本职做好。如今选战进入倒数阶段，为了兼顾市政和选举，因此邀请卢来协助他。

对于国民党内多认为蒋万安是2028年台湾总统选举的潜在人选之一，蒋万安表示，他“完全没有想过2028的事情，目前完全没有在我的规划中”，好好扮演市长角色就是最大心愿。

不过，蒋万安点名卢秀燕，称她 “在整个经验上面，对于国家各项政策、高度、视野，我认为她值得担任这样重担。”