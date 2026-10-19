伊拉克石油出口受伊朗战争冲击之际，中国安东集团与伊拉克石油部下属国家石油营销组织（SOMO）签订新协议，售出首批伊拉克原油。

路透社报道，这项较为罕见的安排有助于伊拉克政府筹措资金，支付石油服务供应商的款项。

据悉，在香港上市的安东油田服务集团是少数几家正在扩大伊拉克业务的中国独立石油企业之一。

伊朗战争已持续至第八个月，霍尔木兹海峡航运受阻，伊拉克正设法增加石油出口，以减轻战事带来的冲击。

近几个月来，伊拉克通过加大折扣吸引贸易商和炼油商，石油出口量有所回升。

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安东集团上星期六（17日）在领英发布声明说，这项交易旨在支持伊拉克国有巴士拉石油公司的原油销售、改善其现金流，建立衔接油田工程与服务、原油销售及财务结算的渠道，并协助安东及其合作伙伴收回服务款项。

一名知情人士说，根据安东上个月与SOMO签署的协议，安东将负责销售数量未公开的伊拉克原油，主要来自由巴士拉石油公司运营的马吉努油田（Majnoon）。

他说，安东于9月下旬提取了100万桶巴士拉重质原油，并将这批原油出售给一家贸易商。

安东称，这项原油销售协议也为公司未来提取和销售伊拉克杜富里亚油田（Dhufriya）的原油铺平道路。安东于2024年获得该油田的开发许可证，据悉，杜富里亚油田目前仍处于勘探阶段。