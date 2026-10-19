中共安徽省和新疆维吾尔自治区分别召开党代表大会，标志着中国进入新一轮省级党代会时间，并将陆续完成党委换届。这也将为中共二十一大人事布局和地方干部梯队变化提供重要参考。

据中共安徽省委机关报《安徽日报》报道，安徽省第十二次党代会星期一（10月19日）上午在合肥开幕，星期四（22日）下午闭幕。

大会听取和审查安徽省第十一届委员会的报告，审查第十一届纪律检查委员会的工作报告，并选举新一届省委委员会和省纪律检查委员会。

另据《新疆日报》报道，中共新疆第十一次代表大会也于星期一在乌鲁木齐开幕，并在星期五（23日）上午闭幕。自治区党委书记陈小江在会上作报告。

中国其他省份也陆续宣布了党代会时间，10多个省份将在今年最后一个季度举行省级党代会。其中，河南省和山西省的党代会星期二（20日）分别在郑州和太原开幕，江西、湖南、河北、广西和福建将在11月召开会议，辽宁则在12月开会。

按惯例，省级党代会一般要开四到五天，主要制定该省区市未来五年发展规划，完成党委换届。各省级党代会预计将在明年6月全部结束。

本轮省级党代会召开前夕，中国多地密集展开省级大员调整。西藏、甘肃、青海、安徽、河南以及福建六个省区上月先后更换党委“一把手”，安徽和河南也同步调整政府“一把手”。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇向《联合早报》指出，省级党代会是提前研判中共二十一大中央委员会人事布局的重要窗口。

他说：“新一届省委常委名单能够提前为中央委员会的组成提供重要依据。通过观察哪些干部获得晋升、哪些人被调往关键岗位，以及哪些人退出领导班子，前瞻性地判断二十一大后中共的政治格局。”

他指出，省级党代会对过去五年经历人事变动和反腐整肃的地方党委班子进行调整，也是观察中央干部选拔和地方权力格局重组的重要窗口。

他以此前经历大规模反腐的贵州为例指出，持续的反腐导致部分省委委员缺位，也使这一届省委人员构成发生变化，新一轮党代会因此也成为重新组建省委班子的制度性契机。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南受访时说，省委书记人选由中共中央决定，“党代会是让新书记带着新班子完成换届”。

他以李乐成和周祖翼为例指出，两人分别履新安徽和河南省委书记不到一个月就主持党代会，“可见9月那轮调整是为这一轮换届铺路”。