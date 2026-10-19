寻求连任的台北市长蒋万安宣布，由台中市长卢秀燕出任竞选总部主任委员。外界关注这次跨县市搭档是否牵动国民党2028年总统选举布局，蒋万安说，届时会支持国民党最强的人选。他当晚接受电视专访时进一步说，自己目前完全不考虑2028年，并认为卢秀燕“值得担任这样的重担”。

台湾地方九合一选举倒数40天，台北市选情陷入胶着。蒋万安竞选办公室星期一（10月19日）下午举行记者会，宣布由卢秀燕出任蒋万安竞选总部主委，同时公布由五名蓝营立委组成的竞选团队重要干部名单。

卢秀燕在记者会上说，台北选战关乎台湾的发展，蒋万安是合适的台北市长人选，因此她愿意“临危受命、全力以赴”。她还说，蒋万安目前约95%的时间用于市政工作，选务上需要团队分担。距离投票日只剩约40天，团队会协助处理选务，让蒋万安继续做好市政。

竞选总部人事方面，国民党立委罗智强担任总干事，徐巧芯担任执行总干事；赖士葆、李彦秀和王鸿薇分别负责议题、组织和文宣工作。卢秀燕说，五名立委都有选战经验，由立委担任竞总要职“前所未见”。

蒋万安说，他与卢秀燕长期交流市政，日前主动邀请她担任主委，希望借重她多次选战经验，带领团队争取市民认同。卢秀燕则说，自己答应出任主委，不是因为私人交情，而是认为台北需要一位好的市长。

外界此前以“引清兵入关”，形容蒋万安邀请卢秀燕操盘可能带来的2028总统候选人竞争；记者会现场有台媒追问，蒋万安是否会回报卢秀燕出任竞总主委的人情，并在2028年支持她参选总统。

卢秀燕两度强调“这题让我答”，接着说：“家人之间讲什么人情？你会跟你的家人讲人情吗？你妈帮你做一顿饭，那然后你要还人情？No！家人之间就是爱，没有欠人情可言。”

蒋万安则说，2028年一定支持国民党最强的人选。被问到最强人选是否就在身旁时，他笑说：“你很清楚。”

蒋万安晚间接受国民党籍资深媒体人赵少康电视节目专访时，被追问2028年总统候选人“会不会是你自己”，蒋万安回应：“我一定好好把市政做好。”赵少康接着说，做好市政与竞选总统并不冲突，蒋万安仍说，他会继续做好市长的工作，全力支持2028年最强候选人。

蒋万安也称赞卢秀燕，认为从整体经验以及对于台湾各项政策、高度、视野来说，“她值得担任这样的重担”。

赵少康再问两人是否会一起争取国民党提名。蒋万安说，两人的情况“完全不一样”，他现阶段的主要目标是争取连任、继续担任台北市长，也已提出具体政策蓝图；卢秀燕则已届满，接下来会团结一致，共同支持最强候选人。