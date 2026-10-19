中国国家金融监督管理总局局长丁向群说，将扎实推进金融领域制度型开放各项举措，支持更多外资机构和长期资本赴华展业兴业。

据央视新闻报道，丁向群星期一（10月19日）在2026金融街论坛年会开幕式上作出上述表示。她说，金融监管部门将及时回应外资机构诉求，不断完善制度规则，持续营造公平透明稳定的政策环境。

她鼓励外资机构立足自身禀赋，发挥财富管理、养老健康、绿色金融等方面优势，参与更多业务试点，在深耕中国、投资中国中实现更大发展。

中国吸引外资仍面临压力。中国商务部9月18日公布的最新数据显示，今年1至8月，全国实际使用外资4799.5亿元人民币（约918亿新元），同比下降5.3%；同期新设外商投资企业4万2582家，同比增长0.3%。不过，高技术产业实际使用外资2002.6亿元，同比增长35.1%，占全国实际使用外资的41.7%，较去年同期提升12.4个百分点。

报道也提到，中资金融机构目前在70多个国家和地区开展业务，成为促进双边贸易和相互投资的坚实纽带。丁向群鼓励中资机构进一步健全跨境金融服务体系、提升服务质效，在贸易、投资、科技等领域与外资机构加强金融合作，共同维护全球产业链供应链的稳定与畅通。

丁向群也称，中国将推动完善全球金融治理体系，深度参与国际金融组织工作，与90个国家和地区的金融监管当局签署了监管合作协议。