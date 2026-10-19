台中市长卢秀燕出任台北市长蒋万安竞选总部主委，使两名被视为国民党潜在总统候选人的政治人物在地方选战中并肩合作，也让蓝营2028年大选布局再受关注。

目前外界讨论的蓝营人选，除蒋万安与卢秀燕，还有现任立法院长韩国瑜及国民党主席郑丽文。

韩国瑜不久前在双十大会脱稿批评台湾行政院长卓荣泰不副署法案，并称台湾民主不应被视为“假民主、真独裁”。有媒体据此解读，他已开始为2028年总统选举布局。

郑丽文今年7月谈及总统提名时说，政治情势仍会变化，国民党应保留各种可能，不宜过早排除人选；她点名卢秀燕、韩国瑜、蒋万安都可能参选，也未排除自己。

民调则呈现不同人选各有支持基础。东森新媒体旗下的ETtoday民调云9月公布的国民党2028年潜在人选支持度民调显示，在泛蓝受访者中，蒋万安以43.4%居首，卢秀燕22.4%、韩国瑜16.2%、郑丽文6.5%。

台中市长卢秀燕出任蒋万安竞选总部主委，使两名被视为国民党潜在总统候选人的政治人物在地方选战中并肩合作，也让蓝营2028年大选布局再受关注。图为卢秀燕今年3月完成访美行程返台。（取自台中市政府官网）

台湾中国文化大学国家发展研究所兼任教授曲兆祥接受《联合早报》采访时说，卢秀燕愿意支持蒋万安，除了政党同志互助，也与2028选战有关。

曲兆祥分析，蒋万安若在11月高票连任，2028年时“总不好出来跟姐姐抢位置”，可能以“投桃报李”的方式回报卢秀燕，甚至愿意担任卢秀燕的副手。

他认为，两人分属不同世代，若能搭档，将有助国民党连接世代；但他也提醒，“理想很丰满，现实很骨感”，目前还不能确定这种组合是否成真。

曲兆祥说，若蒋万安连任不理想甚至落选，他竞逐总统的可能性会降低，转而支持卢秀燕参选副总统的空间可能增加。

至于韩国瑜与郑丽文，曲兆祥认为，韩国瑜是2028布局中的变数，但现阶段党内对他是否参选意见不一；郑丽文的政治能量则相对有限，代表国民党出战的可能性不大。