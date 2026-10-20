特朗普政府禁止联邦民用机构使用中国人工智能初创公司深度求索（DeepSeek）的产品或服务，理由是可能构成国家安全威胁。

据彭博社报道，根据美国国土安全部星期一（10月19日）在《联邦公报》网站发布的公告，联邦机构必须从其系统中移除所有DeepSeek产品。

随附的一项落款日期为7月24日，由国土安全部长马林（Markwayne Mullin）签署的命令禁止DeepSeek参与联邦政府合同。

美国政府警告称，DeepSeek收集了大量可能敏感的用户数据，而根据中国的信息安全法，这些数据可能最终与中国政府进行共享。该命令援引了一项2018年的法律，其目的是加强联邦政府采购安全。

自DeepSeek具有突破性的R1模型去年初震动全球市场以来，该公司一直受到华盛顿政策制定者的审视。一些美国政策制定者认为DeepSeek可能对美国国家安全构成风险。美国众议院中国问题特设委员会在2025年4月的一份报告中称，DeepSeek与中国政府之间存在重大联系。美国议员还提出立法，拟强制将DeepSeek软件从联邦政府系统中移除。

延伸阅读 DeepSeek发布新版AI模型 性能提升且运行成本降低

报道称，特朗普政府的最新决定凸显美中在人工智能领域竞争加剧。OpenAI等美国公司正面临DeepSeek和月之暗面等中国竞争对手的挑战，后者提供价格更低的开放权重模型。虽然部分美国AI开发商也提供开放系统，但其业务重点很大程度上仍是向客户销售封闭或专有系统。