中国央行计划调整货币政策框架，研究择机以隔夜回购利率取代现行七天期逆回购利率，作为主要政策利率。分析师认为，由于隔夜利率目前低于七天期利率，这项调整可能产生变相降息的效果，降低市场借贷成本。

综合彭博社、中新社和21世纪经济网报道，中国人民银行行长潘功胜星期一（10月19日）在北京举行的2026金融街论坛年会上，提出推动存贷款基准利率退出，并研究调整主要政策利率。

他指出，随着利率市场化改革推进，存贷款基准利率逐步被市场化的定价基准替代。

潘功胜表示，为了进一步提高利率调控的精准性，央行将研究择机把公开市场主要操作品种的期限从七天切换为隔夜，公开市场隔夜回购利率将相应成为主要政策利率。

潘功胜指出，银行间隔夜回购利率（DR001）是货币市场交易活跃、最具基准性的利率，能够灵敏反映短期资金供求变化，近年来运行也更趋稳定。

他说：“从现在的情况看，银行间隔夜回购利率实际上已成为央行货币政策调控的目标利率”，但央行公开市场操作的主要期限仍为七天，两者并不完全一致。

彭博社指出，中国央行今年6月引入隔夜逆回购操作，当时将利率定为1.25%，低于目前1.4%的七天期逆回购利率。

华泰证券分析师认为，若央行将主要政策利率转为隔夜利率，可能“相当于变相降息”。高盛经济师陈鑫泉也指出，央行明年可能通过调整主要政策利率基准，而非传统降息方式，落实部分货币宽松措施。

不过，澳新银行中国高级策略师邢兆鹏指出，调整将“显著改变中国的货币政策框架和市场运作”，但新政策利率的具体水平仍不明确。

彭博社分析，这项改革将使中国央行的货币政策操作更接近其他主要央行。许多主要央行都以隔夜市场利率作为政策操作的主要目标。

除了调整政策利率，潘功胜也提出改革银行贷款定价机制，推动贷款利率从主要参考贷款市场报价利率（LPR），转向采用更多元的定价基准。

他指出，财务能力较强的企业未来可与银行协商后，自主选择银行间隔夜回购利率或贷款市场报价利率作为浮动利率贷款定价基准；贷款市场报价利率作为小企业、个人贷款的定价基准，可继续发挥作用。

在金融市场流动性方面，潘功胜宣布，央行将联合金融监管总局和中国证监会，设立应对非银行金融机构大额赎回的流动性支持工具，防止债券市场出现赎回与抛售相互加剧的恶性循环。

央行也将扩大常备借贷便利（SLF）的适用范围，纳入境内外资法人银行，并推动银行间与交易所债券市场互联互通，以改善市场流动性。