中国驻菲律宾大使井泉在回应与菲律宾外交部长拉扎罗会面时，指菲方断章取义、污蔑抹黑中方言论，并称如果有任何人对中国进行抹黑攻击，别指望中国使馆保持沉默。

据中国驻菲大使馆微信公众号消息，井泉星期一（10月19日）应约会见菲外长拉扎罗（Maria Theresa Lazaro），就近期菲方官员等断章取义、污蔑抹黑中方言论提出严正交涉。

井泉指出，他近日应邀出席第二届迪利曼对话会并发表主旨演讲，茶歇期间接受菲媒体采访，传递的核心信息是对中菲关系进行分手处理，根据每个领域每个问题的不同性质采取不同策略，加强对话、管控分歧、深化合作，避免双边关系陷入相互针对、相互报复的恶性循环。

对于菲外交部发布声明称，他的讲话是毫不掩饰的“威胁”，井泉不表认同。他指出，“什么是威胁？如果你不听我的，我就要伤害你，这叫威胁。中方虽有这个能力，但不会用，因为双方是朋友、是近邻，没必要。这不叫威胁，这叫维护和平。”

井泉强调，对于处理海上争议，中方一贯保持极大克制，但菲方也不能把中方的克制当成软弱，不能无边界、无底线地挑战中方耐心。希望菲方全面准确理解中方立场观点，避免断章取义、过度解读和过度反应。

与此同时，井泉也列举事例，指菲方如何没保持审慎克制，以及未尊重中方核心关切。

他提到，菲防长特奥多罗（Gilberto Teodoro）切断中菲两军沟通对话长达三年且叫嚣无意恢复，带部队冲进工厂抓捕手无寸铁的中国工人，联合域外势力攻击抹黑华文教育、迫使180余名中国教师离开菲律宾，以及污蔑中国是地区“麻烦制造者”。

井泉并指，菲方近月实施海上严重侵权挑衅至少10次、激增至以往两倍多，反华政客动辄就威胁把中国大使列为“不受欢迎的人”、要通过反华决议案。上述行为均未体现外交“审慎”与“克制”。

至于未尊重中方核心关切，他指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，近期菲方在涉台问题上不断出现消极动向。

他也称，菲反华政客、官员等肆意污蔑抹黑中国和中国领导人，菲反华势力把五口棺材送到使馆和中国城，菲军警势力妄称中国是菲“最大威胁”，体现菲方未予以中方基本尊重。

井泉最后强调，当前中菲关系正处在非常敏感复杂的阶段，因此敦促菲方切实尊重中方核心利益关切，立即采取必要措施，对反华政客和别有用心之人进行约束规制，避免双边关系进一步滑向危险冲突的境地。

井泉上周发表“若动武可轻易取胜”言论后，菲律宾外交部星期一召见井泉表达严重关切和强烈反对。中国外交部发言人同日回应称，菲方应当“切实约束”个别政客不负责任的言行。