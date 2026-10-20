中国预计星期四（10月22日）在北京举行红军长征胜利90周年纪念大会，国家主席习近平料将发表讲话。纪念活动举行前夕，中共中央党校高层撰文强调，在中国发展的关键时期，必须维护习近平的核心地位，坚定不移“忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心”。

香港《明报》星期二（10月20日）报道，纪念红军长征胜利90周年大会预计在北京人民大会堂举行，习近平料将发表讲话。参照往年惯例，在京中共中央政治局委员、首都各界群众及解放军官兵代表等预计出席，人数可能达3000人。

1934年10月，中共领导的中央红军在第五次反国民党军“围剿”失利后，从江西等地出发，展开历时两年的长征。1936年10月，红一、四方面军在甘肃会宁会师，红一、二方面军随后在今宁夏将台堡会师，标志红军三大主力会合，长征结束。

在纪念大会举行前夕，中共中央党校常务副校长谢春涛星期一（10月19日）在《人民日报》发表题为《从伟大长征中把握兴党强党的制胜之道》的文章，强调维护习近平的核心地位。

谢春涛指出，1935年召开的遵义会议事实上确立毛泽东在中共和红军中的领导地位，并开始形成以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，为中国革命走向胜利提供了重要保证。

他认为，这段历史说明，“党有核心才能万众一心，党有权威才能政令生威”。

谢春涛称，当前国际局势加速变化，中国也进入推进社会主义现代化的关键时期，面临“愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可”的局面，党中央的判断力、决策力和行动力具有决定性作用。

他强调，在这一重大关头，“维护习近平总书记的核心地位，就是维护党中央权威和集中统一领导”，必须把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，“坚定不移忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心”。

新华社星期天（10月18日）也发表题为《在新的长征路上继续奋勇前进》的长篇评论，回顾红军长征历史，并强调领导核心的重要性。

评论指出，1935年遵义会议是中共历史上生死攸关的转折点，强调“一个国家、一个政党，领导核心至关重要”。“走好今天的长征路，必须加强党的领导，坚持全面从严治党”，并以更高标准推进党的建设。

另一方面，据《解放军报》报道，解放军星期一在北京召开纪念红军长征胜利90周年学术研讨会，强调要坚持党对军队的绝对领导，弘扬长征精神，并推动国防和军队现代化，以迎接2027年解放军建军100周年。

此外，由中共中央军委政治工作部等单位制作的七集纪录片《伟大远征》，已于上星期四（15日）起在中国中央电视台播出，作为长征胜利90周年系列纪念活动之一。