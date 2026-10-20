中共政治局委员、中国外交部长王毅在介绍欧亚行时说，中国秉持着“结伴而不结盟，对话而不对抗”的外交政策，主张构建新型国际关系，推进国际关系的民主化。

据中国外交部官网消息，王毅当地时间星期一（10月19日）在索非亚同保加利亚外长佩特罗娃共同会见记者，介绍了欧亚之行。

王毅表示，他这次出访作为中国国家主席习近平特别代表出席了亚信峰会，还访问了阿塞拜疆、克罗地亚、黑山和保加利亚。

在保加利亚，他同总统约托娃、总理拉德夫、副总理普列夫分别进行了会见，同佩特罗娃举行了全面深入交流，双方一致认为，保加利亚发展迎来新的希望，中保战略合作也面临新的机遇。

在介绍这趟欧亚行时，王毅说，亚信峰会期间，他同以色列和巴勒斯坦领导人分别进行了会谈，会见了其他中东国家代表，也听取了巴尔干国家领导人对乌克兰危机和地区形势的看法。

他称，中方向各方传递明确信息，即坚定信心、锲而不舍、对话协商、互谅互让、重建信任、共筑和平。中方将始终站在历史正确一边，为消弭信任赤字、化解危机冲突履行大国担当，发挥应有作用。

王毅指出，此访四国都是共建“一带一路”的参与者、受益者。戈布斯坦光伏电站是阿塞拜疆首个大型新能源项目，克罗地亚佩列沙茨大桥堪称中克欧三方合作典范，黑山南北高速公路成为连接地区的“世纪工程”，中保储能合作助力保加利亚储能装机水平走到欧洲前列。

他说，中方愿与四国挖潜增效，巩固经贸、投资、基建等传统领域合作，积极对接“一带一路”和“中间走廊”建设，加强人工智能、绿色转型等新质生产力合作，为各国发展振兴打造新引擎，注入新动力。

王毅提到，此访巴尔干三国都希望中欧关系健康稳定发展，都期待加强中国—中东欧国家合作。“我们都认为，国家关系、地区合作、中欧关系三个层面彼此并行不悖、相互促进，核心都是做伙伴。三台发动机形成合力，目标都是谋共赢。”

他指出，近期中欧贸易投资磋商取得积极进展，表明中国和欧盟完全可以通过对话协商妥处分歧。中国始终相信“开放才能进步，封闭只会落后”的道理，愿与欧方坚持多边主义路径，践行自由贸易理念，共同实现中欧在新的更高水平上的合作共赢。

王毅称，中国—中东欧国家合作顺应时代大势和地区国家发展需求，是有利于欧洲一体化建设的重要机制。中方愿以明年合作15周年为契机，同地区国家一道共襄盛举，推动合作提质升级。