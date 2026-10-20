中国人工智能（AI）企业智谱四名创始人据报曾参与一项研究项目，部分资金来自被英国情报机构指与中国国家安全部“关系密切”的研究机构。有关项目涉及利用AI分析社交媒体信息、识别重要事件，以及建立人物关系网络。

彭博社星期二（10月20日）根据中国公开研究报告及英国情报机构发布的警报报道，这项研究项目于2018年1月至2021年12月展开，由中国通用技术研究院（CGTRI）和中国国家自然科学基金共同资助，获批预算总额为294万元人民币（约56万新元）。

根据由项目负责人编写、长达78页的研究成果报告，项目旨在开发AI工具，分析社交媒体贴文、识别重大事件及梳理人物关系，其中一项目标是建立“涉华关键人物”知识库，但报告未说明相关人物的具体身份。

美国弗吉尼亚州国家安全承包商Pamir Consulting的情报研究与分析主管马尔维农（James Mulvenon），应彭博社请求审阅这份研究报告后说，项目涉及具有军民两用性质的研究，旨在彻底改变人们利用AI识别和追踪特定个人的方式。

研究报告显示，智谱联合创始人、清华大学教授李涓子，与中国通用技术研究院工程师曹卫兵及东南大学一名教授共同领导项目。报告称，三人“共同负责整体技术方案的设计、三个参与机构之间的任务协调，以及项目整体研究进度”。

另外三名智谱创始人唐杰、许斌和公司首席执行官张鹏，也以论文共同作者、专利共同发明人或软件著作权持有人等身份参与研究。报告明确指出，不得将未参与项目的人员列入其中。

英国国内情报机构军情五处（MI5）9月30日发布间谍活动警报，指中国通用技术研究院与中国国家安全部有“非常密切的联系”，并指控该机构主要“通过资助学术研究，直接提升中国国安部的间谍活动技术能力”。

英国情报机构也警告，在警报发布后，任何机构或个人若继续开展最终由该研究院资助的研究，可能面临刑事法律后果。

但彭博社指出，目前尚不清楚智谱创始人是否知悉该研究院与中国情报机构被指存在的关系，军情五处的警报也未提及智谱。

智谱及参与项目的四名创始人均未回应彭博社的置评请求。中国驻英国大使馆则批评英方针对中国通用技术研究院的指控“毫无根据”。

中国驻美国大使馆发言人刘畅表示：“我不了解具体情况。中国人工智能的发展源于科技自立自强。中国倡导智能向善。我们坚决反对任何歪曲事实、抹黑中国的企图。”

彭博社指出，智谱是中国主要生成式人工智能企业之一，今年1月在香港上市，市值目前约为320亿美元（409亿新元）。美国去年以智谱涉嫌协助中国军方开展AI研究为由，限制该公司获取美国技术。智谱此前否认有关指控，称美方决定缺乏事实依据。