中国藏学研究中心高层在全国藏学期刊协调会上强调，中国应跳出西方既有理论框架，构建自主藏学知识体系，并通过学术研究回应涉藏领域的舆论博弈。

据中国藏学研究中心官网星期一（10月19日）发布的消息，第十三届全国藏学期刊协调会上星期五（16日）在浙江师范大学西湖校区举行，来自北京、西藏、内蒙古、四川、青海等地30多家藏学相关期刊和单位的50多名专家学者出席。

今年适逢中国国家主席习近平2016年在哲学社会科学工作座谈会上发表讲话10周年，会议围绕构建中国自主藏学知识体系，以及藏学与边疆学的学科协同展开研讨。

中国藏学研究中心副总干事扎洛在会上指出，过去10年，中国藏学期刊界坚持马克思主义指导地位，围绕青藏高原历史文化、社会发展、生态文明及民族交往交流交融等领域，推出一批学术研究成果。

他强调，建构藏学、边疆学领域中国自主知识体系，要立足中国式现代化实践，“坚持铸牢中华民族共同体意识主线，跳出西方既有理论框架，从青藏高原各民族交往交流交融的历史事实、涉藏地区现代化建设鲜活实践中提炼标识性概念”。

扎洛也提出，要讲好“藏学的故乡在中国”这一重大命题，并推动藏学期刊主动设置研究议题，加强汉文和藏文期刊协调，培养青年学术人才。

他强调，藏学期刊应主动服务对外学术叙事，“用学术方式回应涉藏领域舆论博弈”。

2016年5月，中国国家主席习近平主持召开哲学社会科学工作座谈会时，提出加快构建中国特色哲学社会科学。2022年4月，习近平进一步提出，构建中国特色哲学社会科学，归根结底是建立中国自主的知识体系。

今年也是中国藏学研究中心成立40周年。该中心于1986年5月20日在北京成立，时任中共中央政治局委员、中央书记处书记习仲勋出席成立大会，要求加强藏学研究，努力开创藏学研究新局面。

香港《星岛日报》称，该中心成立时确立两项宗旨，即为维护中国国家统一、加强民族团结服务，以及为西藏和四川、青海、甘肃、云南四省涉藏州县的发展与稳定服务。

中国藏学研究中心总干事郑堆今年6月在中国网发表纪念中心成立40周年的署名文章，强调要“加强涉藏意识形态建设，坚持与达赖集团作斗争等方面旗帜鲜明，积极主动开展涉藏宣传和对外舆论斗争”。

郑堆指出，藏学研究中心过去40年来积极参与国际学术交流，组织中国学者参加国际藏学讨论会，试图打破西方藏学界对国际学术讨论会的主导地位，改变藏学研究领域“西强我弱”的格局。

郑堆强调，中国藏学研究应坚持马克思主义指导地位，结合中国自身历史和现实经验，逐步建立具有中国特色的学科、学术及话语体系。