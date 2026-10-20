对于英国官方表明，有意跟随欧盟对中国电动汽车加征关税，中国商务部促英方遵守世贸规则，切勿随欧起舞。

中国商务部发言人星期一（10月19日）在官网答记者问时说，中英汽车产业合作优势互补、平等互利。中英互为重要经贸伙伴，中方敦促英方遵守世贸组织规则，并三思而后行，切勿随欧起舞。

发言人称，中方将密切关注英方动向，如英方执意对中国电动汽车采取限制措施，中方将坚决反制，维护中国产业合法权益。

据美国政治新闻网Politico欧洲版报道，英国贸易部长萨瓦尔（Anas Sarwar）上星期四（10月15日）受访被问及会否考虑对中国电动汽车加征关税时说，与欧洲伙伴的讨论“仍在进行中”。

萨瓦尔说：“汽车行业及合作关系依然稳固，但我们难道不需要应对中国市场迅速扩张所带来的挑战吗？当然需要；英国与欧盟之间的合作越紧密、行动越协调一致，对双方就越有利。”

英国正与欧盟委员会展开磋商，旨在避免从明年初起对电动汽车征收10%关税，届时根据英国脱欧贸易协议，更严格的原产地规则将正式生效。此外，英国也在积极争取让本国企业能够被纳入欧盟的“欧洲制造”政策框架中。

欧盟正讨论推出“欧洲制造”新规，要求外国汽车制造商提高本地生产和采购比例，以扶持欧洲工业；中国车企则已抢先在欧洲布局工厂和供应链，力图在新规正式实施前站稳脚跟。

据路透社报道，欧盟拟议中的“欧洲制造”（Made in Europe）规定，是《工业加速法案》的一部分，旨在鼓励企业增加在欧洲的生产和采购，强化欧盟工业基础。