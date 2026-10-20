随着根据中美贸易休战协议采购的美国大豆陆续到港，中国9月从美国进口大豆36万878吨，去年同期则为零。

据路透社报道，中国海关总署星期二（10月20日）公布的数据显示，9月大豆进口总量为1188万吨，同比下降7.7%。其中，从巴西进口的大豆同比减少2.4%，从去年同期的1096万吨降至1070万吨。

随着根据结束去年贸易战的协议采购的美国大豆持续运抵中国港口，中国9月从美国进口36万零878吨大豆，去年同期则没有进口。

今年首九个月，中国从美国进口的大豆同比减少34%，至1106万吨；从巴西进口的大豆则增长3.4%，至6584万吨。

美国总统特朗普去年重返白宫并发动贸易战后，中国一度停止进口美国大豆。随着双方去年10月达成一年期贸易休战协议，北京恢复采购，并完成首批1200万吨美国大豆采购承诺。

今年5月，特朗普与中国国家主席习近平会晤后，白宫称中国同意购买至少170亿美元（217亿新元）美国农产品，并承诺在2028年前每年采购至少2500万吨美国大豆。不过，北京尚未证实美国公布的具体数字。

交易商上周透露，中国已完成2026/27销售年度从美国采购2500万吨大豆目标的逾60%，相关大豆自9月起装运。