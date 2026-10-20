美国存储晶片大厂美光科技在台湾桃园的工会宣布，将于星期四（10月22日）发动罢工，声援正在与资方协商员工分红问题的台中工会，进一步升高双方围绕分红制度的劳资争议。

综合路透社、台湾壹苹新闻网和中评社报道，美光桃园工会星期一（19日）宣布，将于星期四发动声援式罢工，配合同一天举行的美光与台中工会第二次劳资调解会议，要求资方提出具体的利润分享方案。

美光在台湾雇用约1万5000名员工，桃园和台中厂区分别设有工会。其中，台中厂约有1万2300名员工，工会会员约1万1000人；桃园厂员工接近3000人，工会会员约2400人。

台湾也是美光最重要的生产基地之一，主要生产动态随机存取存储器（DRAM）和高频宽存储器（HBM）等晶片，这些都是人工智能（AI）服务器的关键零组件。

美光此前表示，公司在台湾累计投资超过1.6万亿元新台币（约628亿新元）。

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美光桃园工会与资方的调解今年9月以破局告终，工会10月7日宣布取得合法罢工权，近九成会员在投票中支持罢工。

桃园工会理事长林哲瑞接受中评社采访时指出，工会要求废除现行激励薪酬计划（IPP），改为将公司营业利益的15%作为员工奖金总额，建立公平、透明的长期分红制度。

他透露，相关诉求已获得美国、日本和新加坡等地美光员工声援。由于现行IPP制度适用于全球员工，若台湾成功推动改革，也可能影响美光其他地区员工的分红方式。

林哲瑞说，美光高层此前表示，由于分红制度涉及全球员工，需要更多时间讨论，但工会认为，公司过去曾实施分红制度，不应以涉及其他地区业务为由拒绝改革。

他强调，“公司要赚钱可以，但取得高营收应该要合理地分配给员工，而不是高层领的跟基层领的是完全不对等。”

美光此前虽宣布向符合资格的台湾员工发放每人100万元新台币的奖金，但工会认为，一次性奖金及其他短期福利措施，无法取代长期分红制度。

代表美光台湾最大生产基地员工的台中工会，目前仍与资方协商，尚未举行罢工投票。桃园工会尚未公布罢工的具体安排，工会理事长此前表示，预计罢工一天。

壹苹新闻网报道，台中工会星期四将邀请桃园工会共同参与协调，讨论公司提出的条件。若调解未果，台中工会不排除采取进一步行动。

台湾总统赖清德上星期四（10月15日）出席美光新厂启用典礼时，呼吁美光与员工以诚意持续协商，寻求双方都能接受的方案，实现劳资双赢。