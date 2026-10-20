中国国家发展改革委指出，当前中国经济面临外部冲击加深、国内供强需弱矛盾突出等挑战，经济稳定回升的基础偏弱。官方将视需要及时出台新的增量政策，确保经济运行保持在合理区间，同时加强对新兴产业投资的引导，防止地方盲目投资和同质化竞争。

中国国家发展改革委国民经济综合司副司长左刚星期二（10月20日）在发改委10月份新闻发布会上指出，今年前三季度，中国经济在全球地缘政治冲突加剧、自然灾害频发等冲击下顶压前行、稳中有进，展现出强大韧性与活力。

但他也指出，当前外部冲击影响加深，国内“供强需弱矛盾依然突出”，行业分化态势明显，经济稳定回升的基础和势头偏弱。

左刚表示，发改委将会同有关部门及时出台实施增量政策，推动存量政策与增量政策协同发力，发挥好宏观政策集成效应，努力实现“十五五”良好开局。

他说，官方将进一步增强存量政策实施效能。协同推进“十五五”规划、“六张网”实施方案重大工程项目开工建设，加强要素保障，提高审批效率，协调有关方面加快投放新型政策性金融工具资金。

左刚说，将激发民间投资活力，在核电、水电、水利重大项目中引入民间资本。进一步优化实施全链条推动重点产业发展、优化算力设施布局等政策。

左刚指出，官方将加快落实近期已出台的降低抵押补充贷款利率、增加再贷款额度、居民购房贷款贴息，以及金融支持服务业发展等措施。

他强调，发改委将继续做好经济监测预警和政策储备，“根据需要及时出台新的增量政策，确保经济运行保持在合理区间”。

另一方面，针对发展新质生产力过程中可能出现的盲目投资问题，发改委创新和高技术发展司副司长任中保在同场记者会上指出，各地发展新兴产业必须因地制宜，避免同质化竞争。

他说，各地规划布局重点发展产业领域、谋划提出重大工程项目时，要对本地区是否具有相应的基础条件作充分论证，“坚决避免一哄而上、遍地开花”。

任中保指出，近期发改委正针对氢能产业部分环节投资较热的问题制定方案，统筹考虑国家战略需求、技术成熟程度、要素支撑条件等因素，合理布局重大项目。

当局也将引导地方在关键核心技术攻关、可再生能源制氢示范、应用场景开拓中找准自身的定位、实现错位发展。

他强调，中央已明确要求，对一哄而上、盲目投资等造成重大损失的行为严肃追究责任，同时禁止地方借发展新质生产力之名违规滥用政策。