针对网上有关中国人工智能（AI）发展重文娱、轻科研，方向已跑偏的说法，中共中央机关报《人民日报》发文反驳，称中国始终致力于基础研究和核心技术攻关，并呼吁以长期眼光看待AI发展，无需崇洋媚外、妄自菲薄。

《人民日报》星期二（10月20日）在“人民锐评”微信公众号发表评论文章，提到近期网上流传的一组数据：中国55%的词元（Token）消耗流向AI短剧与视频生成，美国58%则用于编程、研发和企业自动化。有人据此认为，中国再次把“火药”做成了“烟花”，“AI发展跑偏了”。

文章指出，且不论数据来源是否可靠权威，忽略总量、口径、样本等差异，做简单机械的数字对比就得出结论，难免武断。“更何况，在大部分采用词元统计的多模态模型中，视频生成是天然‘词元大户’，用调用量的‘面子’去衡量整体发展的‘里子’，本身就存在偏差。”

文章认为，词元消耗流向可在一定程度上反映市场的“消费流水”，却并非一国AI产业资源投入的“总账”，更不能等同于国家技术研发方向。文娱应用只是中国AI多元发展的一个缩影，大量“火药”正用于攻克重大难题的“枪炮”。

文章从政策、投入和成果等方面举例说，“十五五”规划纲要提出，加强AI与科技创新、产业发展、文化建设、民生保障和社会治理相结合；中国国务院去年8月印发的AI领域纲领性文件，将“‘人工智能+’科学技术”列为首项重点行动。中共中央、国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》，也明确提出“以人工智能引领科研范式变革”。

在基础设施和科研投入方面，文章列举“算力网”纳入“六张网”、全国首个十万卡级超智融合算力资源池上线，以及中国科学院统筹打造“磐石·科学基础大模型2.0”、上海人工智能实验室发布“AGI4S珠穆朗玛计划”等进展。

文章还提到，AI已贯穿“人造太阳”研发全链条，中国空间站用上AI大模型，新药临床前研发周期也因AI而大幅缩短。文章据此认为，中国AI发展始终围绕国家战略需求和民众切身利益，所谓“跑偏论”本身就跑偏了。

对于将AI短剧等文娱应用视为中看不中用的“烟花”，文章也反驳称，新一代视频生成模型已不止于生成好看的视频，而是日益应用于工业操作培训、智能驾驶仿真训练等实际场景。

文章指出，中国依托超大规模市场和完整产业体系，让AI走出论文和实验室，进入工厂、农田、医疗、文旅等生产生活场景。这种突出应用导向、赋能各行各业的发展模式，正是中国的优势所在，也是孕育颠覆性创新的土壤。

文章说，中国AI发展仍面临挑战和短板，但始终在持续攻坚基础研究和核心技术，始终在攻克高端晶片等领域的难题，从未“跑偏”。

文章最后说，AI竞争是场马拉松，看待AI也得有长期主义眼光，无需崇洋媚外、妄自菲薄。“坚定自信，统筹底层技术突破与应用场景创新，中国AI前景光明。”