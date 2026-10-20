亲绿台北市长最新民调显示，民进党参选人沈伯洋的支持度为50.3%，领先寻求连任的国民党参选人蒋万安17个百分点。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网等报道，台北市信民两岸研究协会（简称信民协会）9月发布第一份台北市长民调，指国民党参选人蒋万安支持度为41.7%，民进党参选人沈伯洋支持度为40.5%，两人差距仅1.2个百分点。

国民党台北市议员杨植斗当时在民调发布前就批评，这是联电前董事长曹兴诚支持的信民协会，民调公正性令人质疑。

不过，信民协会星期二（10月20日）仍二度公布台北市长最新民调。结果显示，微幅落后的沈伯洋如今大幅反超蒋万安。蒋万安目前的支持度为33.3%，落后沈伯洋17%。

民调显示，41.2%受访民众认为蒋万安适合担任台北市长，比9月减少8.8个百分点；46.8%认为不适合，比9月增加8.5个百分点；另有56.6%受访民众认为沈伯洋适合担任市长，比9月增加10.4个百分点；27.5%认为不适合，比9月减少5个百分点。

信民协会理事长黄清龙表示，这次调查结果，沈伯洋领先蒋万安17个百分点，对照上周新北民调苏巧慧领先李四川13.1个百分点，都可视为“洋流”现象下的民意趋势，苏巧慧明显得到洋流外溢之助，沈伯洋则是真正的震央与震源，支持者的表态更热烈。但也因有部分蓝营支持者转趋低调，形成所谓的沉默螺旋，把这些都考虑进去，虽然沈伯洋支持度领先蒋万安17%，得票率推估则是介于领先7%到落后1%之间。

蒋万安星期二上午受询时说，经历这么多次选举，各项民调都会拿来参考，但最重要的是，“我们持续稳健一步一脚印，用政绩说话，争取市民的认同”。

沈伯洋同日受访时说，他常跟团队说“民调是在纸上，但胜负是在票上”，最重要的是11月28日那天，大家怎么投票。

他说，现在离投票还有38天，民意是可能会瞬间翻转的。他比较认真看待大家对他提出的政策有无共鸣。