中国国家主席习近平致信祝贺中央社会主义学院建院70周年，强调学院应坚持正确办学方向，加强政治培训和凝聚政治共识，更好服务中共和国家工作大局。

据新华社星期二（10月20日）报道，习近平在贺信中指出，中央社会主义学院过去70年来坚持“社院姓社”，培养大批与中国共产党同心同德、团结奋斗的党外代表人士，为巩固和发展爱国统一战线作出重要贡献。

习近平强调，希望学院未来以新时代中国特色社会主义思想为指导，“牢牢把握正确办学方向，持续加强政治培训，广泛凝聚政治共识”，在统一战线人才培养、理论研究、方针政策宣传等方面进一步发挥作用。

中央社会主义学院建院70周年庆祝大会星期二在北京举行。会上宣读习近平的贺信，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。

王沪宁指出，习近平的贺信体现中央对统一战线和多党合作事业的高度重视，为做好社会主义学院工作提供了重要遵循。要认真学习领会，抓好贯彻落实。

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他强调，学院应牢牢把握“社院姓社”正确政治方向，引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”；做强政治共识教育主责主业，更好促进统一战线人才教育培养；要持之以恒推进全面从严治院，做到“严以治院、严以治教、严以治学”。

大会由中共中央政治局委员、中央统战部部长李干杰主持。全国人大常委会副委员长、中央社会主义学院院长武维华，以及全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼分别致辞。

中央社会主义学院成立于1956年10月15日，是中共领导的统一战线性质高等政治学院，也是中国各民主党派和无党派人士的联合党校，主要负责统一战线人才的教育和培养。