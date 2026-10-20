美国国会美中经济与安全审查委员会主席薛瑞福（Randall Schriver）说，中国大陆海警在台湾以东海域巡逻“严重破坏稳定”，也是北京对台发动法律战、政治战和信息战的延伸。

据路透社报道，薛瑞福星期二（10月20日）在台北一场论坛上说，北京试图在台湾以东海域持续开展海警巡逻，是近期最令他担忧的事态发展之一。

他认为，由看似民用的船只执行执法任务，或许显得无害，实际上却是“中国主权主张的延伸”。他警告：“这是法律战、政治战和信息战的延伸。如果他们继续将这一执法角色付诸行动，将严重破坏稳定。”

北京自6月以来加强在台湾东部近海的活动，定期派遣海警巡逻。今年8月，台湾首次在东侧太平洋海域发现中国大陆海上民兵船，与另外两艘船只共同行动。

台湾国家安全会议秘书长吴钊燮在同一场活动上说，北京对台湾东部近海没有任何合法的权利主张。

谈及对台军售，薛瑞福认为，特朗普在批准军售和提供军事训练方面表现良好，但新一轮军售方案可能要到明年才有进展。

美国虽与台湾没有正式外交关系，仍是台湾最重要的国际支持者和武器供应方。不过，特朗普至今尚未批准一项总值140亿美元（179亿新元）的新对台军售方案。他今年5月在北京与中国国家主席习近平会晤后，称这类军售是“非常好的谈判筹码”。特朗普去年12月曾批准总值110亿美元的对台军售。

薛瑞福说，鉴于特朗普与习近平今年很可能还会在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会，以及在美国佛罗里达州举行的二十国集团（G20）峰会上再会晤两次，新军售方案可能要到明年才会推进。

他说：“我认为他们会找到办法，无论是拆分方案，还是将部分项目改以直接商业军售（DCS）或对外军售（FMS）的形式推进。我也知道，国会和许多政府部门仍然支持对台军售。”