中国人民解放军将在2027年迎来建军百年，加上中东战事胶着分散美国在印太的军事部署，外界关注北京届时是否对台动武；但美国前国防部印太安全事务助理部长薛瑞福警告，北京若因美军受中东战事牵制、弹药不足而认为有机可乘，将是“代价高昂的误判”。

薛瑞福现任美国国会设立的美中经济与安全审查委员会（USCC）主席，同时担任华盛顿智库美国印太安全研究所（原名2049计划研究所）主席。他曾于2018年至2019年在特朗普第一任期担任国防部印太安全事务助理部长。

他星期二（10月20日）在台北出席“国际政经变局下的中国大陆发展趋势与影响”研讨会时指出，2027年是中国大陆军事能力准备就绪的目标年，并非既定动武日（D-Day）。他以中南海决策者的视角分析，若把美国注意力分散和弹药吃紧视为动武机会，将是高风险判断。

薛瑞福在演讲中坦言，2027年及随后数年，美军仍可能面临弹药短缺和部分关键战力不足。目前印太区域也因航母调往中东出现空档，“这是一个格外危险的时期”。

他认为，在乌克兰及伊朗战事前，美军已面临弹药与后勤挑战，情况至今未改善。“地狱景象”无人作战构想也尚未建成，必须加快装备部署与作战概念发展。

但薛瑞福强调，美军调离印太的资源不能妨碍既有作战计划，据他所知这条底线仍获遵守，美国也有资源执行这些计划。

针对美军可能退守第二岛链的说法，薛瑞福称相关报道放大少数人的边缘观点。“我没有看到这种情况，我看到的是相反的情况。”

他列举美军扩建菲律宾军事据点、扩大“肩并肩”军演，以及深化日本西南诸岛合作，强调在帕劳重开机场与港口，旨在分散部署，维持对第一岛链的力量投射。他尚未见到国防部权威人士主张把撤离第一岛链付诸实施。

薛瑞福也提醒，中国经济困境不妨碍军事科技发展；中俄朝伊即使没有正式同盟，也能以有限行动牵制美军，例如朝鲜在朝韩边界制造事端、伊朗在波斯湾或红海采取行动，形成多线同步危机。

谈到中国大陆在区域的行动，他警告，海警船在台湾以东常态巡逻，正延伸北京的主权声索及法律战、政治战和信息战。即使救助遇险渔民，也可能被用来强化管辖主张。他建议台湾与日本合作，演练开辟基隆至与那国岛的通道及反封锁行动，同时强化战备与威慑。

对于冻结中的对台军售何时恢复，薛瑞福坦言不知道确切时程，并强调在美国总统特朗普发出明确信号或作决定前，官僚体系不会推进。他批评，一方面要求台湾将地区生产总值（GDP）的10%用于国防，另一方面不卖武器，存在明显政策矛盾。

谈及年底峰会外交，薛瑞福说，特朗普与中国国家主席习近平今年可能还将在亚太经合组织（APEC）及二十国集团（G20）峰会会面，外界也正讨论美中俄领导人三方会晤。

他承认，相关接触及为会谈创造条件的举措会影响地缘政治，但美国仍在调整军事部署、投资未来军力和推动供应链多元化。“我看到美国持续为有效的对华战略竞争作准备。”

他也研判，今年若再有两场习特会，对台军售可能延至明年，通过拆分军售、改为商业军售（DCS）或外国军事融资（FMF）寻找出路。

台湾国家安全会议秘书长吴钊燮（台上者）10月20日在台北举行的“国际政经变局下的中国大陆发展趋势与影响”国际研讨会上致辞，呼吁与理念相近伙伴共同管控中国大陆带来的风险，并针对北京的动机、决策及行为模式建立“共同作战图像”。（缪宗翰摄）

台湾国安会秘书长吴钊燮当天致辞时则呼吁，与理念相近伙伴共同“管控中国带来的风险”，并针对北京的动机、决策及内外行为模式建立“共同作战图像”，以预判风险、制定更有效的回应。