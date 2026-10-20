中国解放军通报美国一艘濒海战斗舰星期二（10月20日）凌晨驶入南中国海仙宾礁（菲律宾称萨比纳礁）附近海域，南部战区海军已组织兵力跟踪监视。

中国解放军南部战区海军星期二通过“南海舰队”微信公众号发布消息称，美国海军“查尔斯顿”号濒海战斗舰当天凌晨未经中国政府允许，进入南沙群岛仙宾礁附近海域。

南部战区海军指出，解放军已组织兵力依法依规对美舰进行跟踪监视。

通报强调，中国对南沙群岛及其附近海域拥有“无可争辩的主权”，指责美方行动侵犯中国主权权益、威胁海上安全，不利于地区和平稳定，并要求美方立即停止相关活动。

南部战区海军也表示，战区部队将时刻保持高度戒备，捍卫国家主权安全，维护地区和平稳定。

仙宾礁位于南沙群岛东部海域，中国与菲律宾均对有关海域提出主权或海洋权益主张。2024年4月，菲律宾派遣海警船“特雷莎·马格巴努亚”号长期驻守仙宾礁，与中国海警船持续对峙，双方船只同年8月曾发生碰撞，并相互指责对方应承担责任。菲方海警船同年9月因补给困难、船员健康及维修需要撤离，结束近五个月的驻守，但菲律宾强调仍将继续在当地部署海警力量。

截至目前，尚未见美国就此次军舰航行作出回应。