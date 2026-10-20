今年是中共红军长征胜利90周年，中国推出以美国记者埃德加·斯诺（Edgar Snow）为主题的纪录片，回顾他在中国的采访经历，以及通过著作《红星照耀中国》，介绍中国共产党和红军长征的历程。

据“上海发布”微信公众号消息，纪录片《埃德加·斯诺：跨越世界的署名》星期二（10月20日）起在东方卫视播出，共三集，每集40分钟。

纪录片首次以斯诺旅居中国期间写下的150多封家信为叙事主线，结合50多本中英文著作、100多篇早期报道，以及海内外实地采访，追溯斯诺从上海出发，逐步深入中国共产党革命根据地的经历，并还原《红星照耀中国》的创作过程。

纪录片也从斯诺1928年抵达上海后的经历切入，包括他在上海的首个居所、首次发表署名报道，以及从上海北站出发的旅程。多名中外历史学者、斯诺研究学者及其后人也参与拍摄。

这部纪录片由上海市人民政府新闻办公室和上海广播电视台真实传媒联合出品，10月20日至22日每晚10时在东方卫视播出，中国环球电视网（CGTN）、凤凰卫视及澜湄卫视也将陆续播出。

斯诺1905年出生于美国密苏里州，1928年到中国从事新闻工作，是较早深入中共革命根据地采访的西方记者之一。

1936年6月，中央红军主力抵达陕北约八个月后，斯诺突破国民党当局对中共根据地的封锁，秘密进入陕北苏区，展开历时四个多月的采访。他先后访问毛泽东、周恩来、彭德怀等中共和红军领导人，了解中共的政治主张、红军生活，以及长征的经过。

斯诺虽然没有亲历红军长征，但他通过采访毛泽东等领导人及红军将士，收集了大量有关长征的第一手资料，包括红军在国民党军队围追堵截下，从中国南方转移至西北地区的经历。

1937年10月，斯诺根据采访见闻写成的《红星照耀中国》在英国伦敦出版，介绍中共的发展历史、红军长征，以及毛泽东等领导人的生平与政治理念。

这部作品成为西方社会早期了解中共和红军的重要资料，也打破了当时国民党对中共根据地的新闻封锁，该书1938年以《西行漫记》为名在中国出版。

斯诺此后与中共领导人保持联系，并多次访问中国。1970年12月，他再次与毛泽东会面，两人谈及美国总统尼克逊访华的可能性。