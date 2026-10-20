总部位于东京的GMO互联网集团旗下的信息安全公司披露，一款名为Artex的中国人工智能（AI）网络安全工具，被用于近期针对日本企业的一连串黑客攻击。

据法新社报道，包括连锁餐饮企业和租车公司在内的数十家日本企业近几周披露，系统遭未经授权访问或发生数据泄露，可能波及数百万名客户。

GMO旗下这家公司星期二（10月20日）说，与外部机构合作调查后，已确认Artex被用于这些攻击。GMO网络犯罪防治中心主管福森大喜（Daiki Fukumori）在公司博客上写道：“调查也发现……这些攻击几乎都针对日本。”

福森说，公司发现了六台利用AI发动网络攻击的互联网服务器，大致按金融、电商和物流等行业分类。他未透露服务器所在地，也未说明可能由谁操作。

他说，为防止损害进一步扩大，公司已与执法机构分享相关信息。

随着顶尖AI实验室不断推出更先进的模型，AI寻找此前未知的电脑系统入侵途径的能力，正受到全球关注。

Artex开发者此前说，这款工具旨在通过AI驱动的安全测试寻找潜在漏洞，帮助机构加强网络防御。

在韩国将Artex与针对金融机构的数起黑客攻击联系起来后，开发者本月停止向程序员开放源代码，并承认工具遭“不法分子”滥用。

开发者在声明中说，将Artex用于网络攻击“完全违背”其开发初衷，并宣布不再更新这一项目。

目前，日本政府已呼吁企业加强网络防御。日本执政党的网络安全委员会负责人本月说，面对不断涌现的威胁，网络安全形势已进入“紧急状态”。