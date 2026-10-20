中国广东省珠海市格力技工学校星期一（10月19日）迎来《开学第一课》活动，校长董明珠在课堂上对首届新生提出要求，禁止他们在校内谈恋爱。

格力技工学校8月成立，10月初迎来首届新生。这所全日制民办学校首届招生吸引了超8000人报名，最终入学人数超600人。

格力电器董事长董明珠星期一在《开学第一课》活动上授课时，分享自己的成长经历，并向格力技工学校的学生寄语。

据“格力文化”微信公众号，董明珠鼓励同学们要树立自信、脚踏实地，“我们最怕是不往前走，而不是怕失败。” 她希望大家不因一时的成绩差异而否定自己，珍惜学习机会，在实践中积累经验、练就过硬本领。

董明珠也勉励同学们增强独立意识与责任担当，在提升自身能力的同时学会帮助他人，“我们要成为别人的一棵大树，而不是依赖别人的树下乘凉。”

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综合红星新闻、北京日报和澎湃新闻等报道，董明珠也首届新生提出要求，“那天我到超市一看，一个橘子1.5块人民币（0.29新元），那宰我们学生？这种超市是不允许在这开的。十几岁的娃娃讲谈恋爱，这是不允许的。”

董明珠还表示，看到学生头发很长，就请了专业的理发师队伍，周末在这里做义工，给学生剪头发。