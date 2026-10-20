美国制裁引发的古巴石油危机不断加深，导致多家航空公司暂停航班、旅客滞留，中国国航临时新增补班航班。

综合中国驻古巴大使馆和路透社报道，中使馆星期一（10月19日）发表声明称，因技术原因，近期由中国国际航空公司执飞的CA866次航班（哈瓦那—北京）时刻变更较为频繁，部分班次出现取消情况。现临时新增CA590次补班航班，于10月19日22:30起飞。

中使馆称，如旅客的CA866次航班于10月10日前被取消，导致未能乘机，可于10月19日17:00在哈瓦那机场国航柜台现场免费办理CA590次航班乘机手续。

中国驻古巴使馆提醒符合条件且拟乘坐CA590次航班的旅客，因补班航班座位有限，请注意航班时刻变更，务必提前规划并预留充足时间，尽早前往机场办理手续。

航班追踪网站FlightAware的记录显示，替代航班CA590于周一晚从哈瓦那起飞，当地时间晚上11时25分降落在巴哈马首都拿骚。该航班继续飞往马德里，之后将抵达北京。

美国持续向古巴政府施压，包括实施长达九个月的事实上的燃料封锁，导致古巴陷入前所未有的经济危机。