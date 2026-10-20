中国国家互联网应急中心星期二（10月20日）在社媒通报，多个省份多次发生用户访问请求异常跳转至博彩网站的事件，起因与中国境外自治系统有关。

中心在微信公众号发布调查报告称，经分析，攻击者利用中国境外自治域（自治系统）AS 402425，主要采取宣告虚假路由、篡改域名解析数据等手段进行攻击，危害范围广泛，“特此公布有关调查情况，为全球相关国家、单位和广大网民有效发现和防范此类攻击提供借鉴”。

报告说，通过技术测量，确认域名篡改发生在中国境外自治域AS 402425内。该自治域由美国公司QOREXA LABS于2026年4月9日在美洲互联网号码注册管理机构ARIN注册，该公司官网显示其经营比特币相关业务。

中心建议全球相关国家、单位强化风险意识，及时开展排查处置。地区互联网注册机构、IP地址交易平台等互联网号码资源相关机构，应及时核查并注销AS 402425等恶意AS资源。网络运营商应在边界路由设备配置路由过滤策略，对路由宣告进行校验，拒绝接收并删除包含AS 402425的恶意路由。

报告也说，互联网平台应加强监测核心业务域名解析IP变化、DNS应答报文异常、路由路径异常变更等，及时发现劫持行为。一旦确认发生劫持事件，及时向上游运营商申告，要求处置异常路由宣告，切断劫持链路。

此外，中心建议网民，使用经过验证的可信公共DNS服务，避免使用来源不明的DNS服务；出现页面跳转恶意网站时，不要点击页面内任何按钮、链接，不要下载页面提供的程序，立刻关闭网页，并及时清理浏览器缓存。

中心也建议网民保持终端操作系统、浏览器更新至最新版本，开启系统安全防护软件，防范跳转页面附带的恶意脚本、钓鱼等攻击。