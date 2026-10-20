一名在台湾大学就读的19岁中国大陆交换生，因在社交媒体上传借位“手捏”台湾总统赖清德头部的视频，并附上支持两岸统一的文字，被台湾移民署驱逐出境，并被禁止五年内入境台湾。台湾陆委会副主委梁文杰回应处分过重的质疑时称，当事人刻意挑战台湾规定，移民署“不得不执法”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，梁文杰星期二（10月20日）出席台北一场国际研讨会时受访指出，类似案件过去两三年已发生多起，涉及赴台观光和工作的大陆人士，“基本上处置方式都一样”。

事件发生于10月12日，赖清德当天出席台湾大学“台湾桥梁计划”闭幕式，一名王姓大陆交换生在台下借位拍摄，制造用手指捏住赖清德头部的视觉效果，随后上传至抖音，并配文“小小赖清德拿下”，附上“两岸统一”“台湾是中国的”等标签。

台湾移民署10月16日宣布，经会商教育部和陆委会等机关，认定该生行为违背“对等尊严原则”，并引发社会纷扰，因此废止其入境许可并驱逐出境。当事人已于当天离境。

针对处分依据究竟是借位手势，还是支持统一的政治主张，梁文杰指出，官方判断的是整篇贴文的内容，包括画面、文字及标签所传达的整体信息，“所以是看整体结构，不是单纯只有手势”。

有媒体质疑，当事人仅19岁，事后已删除贴文并道歉，直接采取五年禁止入境的处分，是否符合比例原则。

梁文杰回应，过去两三年已有许多类似案件，移民署基本采取相同的处分方式。他称，随着抖音等社交媒体普及，部分大陆年轻人喜欢通过拍摄视频吸引关注，甚至刻意挑战台湾规定，对移民署而言也是蛮困扰的。

他续称：“因为我们的规定就在那边，你们来了之后要刻意挑战这些规定，对移民署来说也就是不得不执法”。他也强调，这名学生的行为在台湾社会引发正反两面的争论，与台湾当局当初允许他入境的宗旨不符。

对于有媒体提出，若大陆学生在台湾公开高喊“台湾独立万岁”，同样引发社会争议，是否也会违反交流规定，梁文杰表示，不回应尚未发生的假设性情况，若真有类似案件，将再根据具体情况判断。

梁文杰最后表示，具体执法权责属于移民署，陆委会同意移民署的处分决定。