中国大陆海警船星期二（10月20日）驶入东沙岛附近限制水域，与台湾海巡舰艇展开对峙。台海巡署称，大陆海警船在双方无线电交锋中喊话称“中华民国不存在”，台方则回应强调两岸“互不隶属”，并要求大陆船只离开有关海域。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾海巡署东南沙分署星期二通报，当天清晨5时许，发现大陆海警船“3102”未开启船舶自动识别系统（AIS），从东沙岛东南方驶向台方划设的限制水域，随即调派台中舰应对。

上午8时许，大陆海警船驶入东沙岛东北方限制水域，台中舰随即展开并航监控，并多次以中文和英文广播要求对方离开。根据台方下午公布的消息，双方仍在现场对峙。

台海巡署称，在驱离过程中，大陆海警船通过无线电称“你所谓中华民国不存在”，并以“中国台湾台中舰”等用语称呼台方舰艇。

台中舰则通过无线电回应：“中华民国台湾是主权独立的国家，与中华人民共和国互不隶属”，并指大陆海警船未经许可进入台方水域，违反国际法规定，要求对方立即转向离开。

台海巡署批评，大陆海警船刻意关闭AIS、隐匿航行轨迹，并通过无线电传播统战言论，企图以“假执法、真扩权”的方式营造对有关海域拥有管辖权的假象。

台湾海巡署也指出，今年以来，已在东沙水域驱离大陆海警船12次、共15艘次。

此前，台湾海巡署星期天（10月18日）称，大陆当天出动海警船、科研船及渔船，在台湾东部、南部及东沙周边海域展开多点行动，其中两艘海警船驶入东沙附近海域，被台湾海巡舰艇监控及驱离。

东沙群岛位于南中国海北部，目前由台湾实际控制，北京也主张对东沙群岛及其附近海域拥有主权。