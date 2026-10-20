泰国近期出现多宗针对演艺从业者的拍摄演出邀约骗局，中国大陆当红女星白鹿宣布，取消曼谷粉丝见面会。

白鹿工作室星期一（10月19日）发文称，经与平台审慎沟通，原定于10月25日的WeSpark“林深时见鹿”曼谷粉丝见面会将取消。

工作室向被打乱行程的粉丝致歉，表示将承担经官方渠道购票，与活动直接相关的曼谷往返机票及酒店退改损失。

工作室称，尽管白鹿团队一直在积极筹备活动，但保障每位参与者的安全与出行顺利，始终是工作室与主办方最优先考虑的事项。

据星岛头条报道，去年1月，中国演员王星遭电诈集团以泰国拍摄工作为名诱骗，经泰国转往缅甸电诈园区。今年9月底，一名33岁上海音乐老师独自飞往曼谷，抵泰后失联，怀疑落入以艺术巡演、项目合作包装的虚假邀约陷阱。本月初，曾参与央视纪录片工作的一名34岁摄影师也接获泰国拍摄邀请，抵泰后失联，疑被转送至电诈园区。上述三人最终都被解救，返回中国。

中国驻泰国大使馆上周五（10月16日）发布安全提醒称，近期，泰国发生多起中国公民入境后失踪失联、遭非法拘禁并被诱骗转运至泰缅边境的案件。部分不法分子以高薪招聘、商务考察、投资合作、项目邀约等为幌子，诱骗中国公民赴泰并实施违法犯罪活动，严重威胁中国公民人身和财产安全。

中国驻泰国使馆称，近期还出现多起针对中国从事直播、演艺等人员的拍摄演出邀约骗局。使馆提醒广大赴泰国中国公民提高安全防范意识，谨防上当受骗，切实保护自身安全。