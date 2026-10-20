两家日本券商据报获批在华启动全资证券业务。

彭博社星期二（10月20日）引述知情人士称，大和证券集团和瑞穗金融集团已获得批准在中国大陆推出全资证券业务，而部分美国竞争对手仍在漫长的审批等待名单上。

知情人士表示，上述两家日本公司上周接到通知，已通过在中国开展证券业务的最后一道门槛。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩发表的“台湾有事”论，令中日关系跌至低谷，但中国国务院副总理何立峰在3月接待了一个日本的高级贸易代表团，讨论扩大双边贸易和跨境企业投资，上月与到访的日本国际贸易促进协会访华团会面时说，中日是一衣带水的近邻，中国始终欢迎日本企业赴华发展。

瑞穗证券部门发言人证实获批在华启动证券业务的消息，并表示公司将继续进行相关运营准备工作。大和集团发言人不予置评。中国证监会未回复寻求置评的传真。

大和持股51%的中国合资企业在2021年6月获得了中国证监会颁发证券业务牌照。之后，大和今年4月同意以约1亿美元（1.28亿新元）收购中国合作伙伴所持有的股份，从而完全掌控该合资企业。

知情人士称，监管机构上周已批准所有权变更，允许上述合资公司作为一家全资实体开始运营证券业务。

瑞穗在2025年10月获准设立全资证券公司，并表示将完成所有准备工作，为运营做好准备。知情者称，中国监管机构较早时完成现场审查和运营评估后，也在上周给予瑞穗在华启动全资证券业务许可。