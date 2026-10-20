针对多名中国公民近期在出入英国时被英国边境执法人员长时间扣留、盘查，中国驻英国大使馆对此表示严重关切，已向英国提出严正交涉，要求停止任意扣留和盘查中国公民。

中国驻英国大使馆星期一（10月19日）发布通告指出，近期发生多起中国公民出入英国时，遭英国边境执法人员长时间扣留、盘查，以及手机等随身电子设备被查扣的事件。受影响者包括赴英经贸代表团成员、探亲人士及普通游客。

中国驻英国大使馆指出，英方边境执法人员称，相关行动依据英国《2019年反恐怖主义和边境安全法》有关规定展开。使馆强调，中国对此严重关切，已向英国提出严正交涉，将继续敦促英国停止任意扣留、盘查中国公民的行为，全力维护在英中国公民人身安全和正当合法权益。

使馆也提醒在英及计划赴英的中国公民提高安全意识，保护个人财产及隐私，并了解英国相关出入境规定，以免造成不便和损失。

根据英国《2019年反恐怖主义和边境安全法》，边境执法人员可在口岸及边境地区盘问、搜查或扣留旅客，以调查他们是否涉及外国势力的敌对活动。有关权力在特定条件下，无须事先具有合理怀疑便可行使。

中国驻英国大使馆去年12月也曾发布类似提醒，警告英国边境执法人员可能援引反恐法律，检查中国公民的文件、手机、电脑及智能手表，并对旅客展开长时间盘查。

香港《南华早报》指出，最新争议发生在中英围绕间谍活动指控再度交锋之际。

英国军情五处（MI5）处长麦卡勒姆（Ken McCallum）上星期二（10月13日）发表年度安全威胁评估时，指责中国从事间谍活动、胁迫及干预民主进程，并披露英方已向学术界发出警报，警告一家中国研究机构涉嫌协助中国情报部门资助涉及人工智能和网络安全的研究，以提升间谍活动能力。

中国驻英国大使馆当天驳斥有关指控是“纯属无中生有、恶意诽谤”，强调中国坚持不干涉内政原则，无意干预英国内部事务。