韩国官方通报，韩中时隔四年重启海上联合执法巡航。

据韩联社报道，韩国海洋水产部星期二（10月20日）通报，韩方与中国海警局10月9日至16日在韩中暂定措施水域开展联合执法巡航。

韩中联合执法巡航是指两国渔政执法船在海上共同确认中国渔船的捕捞情况，并打击非法捕捞的联合行动。

韩中联合巡航自2014年至2022年每年开展一次，但因两国在巡航航线上存在分歧等原因，自2023年起中断。之后，双方在韩中渔业联合委员会第25届年会和2026年度韩中渔业执法工作会谈上，就重启联合巡航达成协议。据此，韩中联合执法巡航时隔四年重启。

韩国海洋水产部西海渔业管理团所属“无穷花42”号渔业指导船和隶属于中国海警局北海分局的6501“长山”舰参与巡航。

延伸阅读 中韩完成海上联合执法巡航

两国渔政执法船在韩中暂定措施水域共同巡查主要捕捞海域，确认了123艘中国渔船是否获准捕捞，以及是否使用非法渔具。

中国海警局上星期六（10月17日）通报，中韩海上执法部门已完成2026年中韩渔业协定暂定措施水域联合巡航。

中国海警说，联巡期间，双方舰船对两国作业渔船进行观察记录和登临检查，对渔船民开展宣传教育，累计巡航210余小时、1200余海里，观察记录渔船123艘，喊话教育提醒74艘、登临检查三艘，巡航海域渔业生产作业秩序总体良好。

中国海警也说，此次中韩联巡是贯彻落实《中韩渔业协定》的实际举措，双方进一步深化两国海上执法交流合作，共同加强中韩渔业协定暂定措施水域作业渔船管理，为打击非法捕捞、维护渔业生产秩序、养护海洋水产资源发挥积极作用。