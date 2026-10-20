中国工信部星期二（10月20日）誓言，坚决防范不合理创新设计和未经充分研发测试验证的汽车产品进入市场。

综合央视新闻和人民网报道，中国工业和信息化部总工程师王卫明在发布会上说，近年来中国汽车产业技术创新活跃、产品迭代更新速度快，企业生产制造能力和质量管理水平不断提高，中国品牌汽车功能和性能不断提升。但确实也出现了部分企业跟风推出新产品，测试验证不充分等问题。

王卫明提及中国官方本月早前发布的《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，并说官方研究编制这份通知，目的是要进一步提升汽车产品安全技术性能，保障公共安全和公民生命财产安全。

中共中央机关报《人民日报》 曾就这份通知发文定调，指新规是对“速成车”说不，并强调汽车刹车踏板“绝不应在驾驶中出现‘断裂’！”文章说，“速成车”是指为抢占市场份额，过度压缩研发周期，删减实车验证流程而推出的车型。

王卫明在发布会进一步介绍这份通知时说，对于存在未按要求申报、测试验证不充分等问题的汽车产品，不予准入，守牢产品安全关口。

王卫明强调，安全是汽车企业的生命线与核心竞争力，任何研发活动都要以安全为第一前提，绝不能以牺牲安全为代价。

王卫明也说，工业和信息化部将积极研究吸纳各方面意见，会同相关部门加快编制印发《通知》，加快制修订相关标准，强化产品生产一致性监督检查、检验检测机构检查，通过事前准入、事中事后监督检查全链条监管。