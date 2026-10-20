台湾国安局指出，中国大陆持续加强对台湾的网络攻击及认知作战，今年7月台湾政府网络遭侵扰次数超过1.8亿次，不排除大陆为介入年底九合一地方选举，提前展开情报搜集及网络攻击准备。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾立法院外交及国防委员会将在星期四（10月22日），邀请国安局长蔡明彦进行业务报告并接受质询，国安局已提前提交书面报告。

报告指出，截至今年9月，台湾政府网络服务网（GSN）平均每天遭侵扰约258万次，相关次数自6月起呈上升趋势，7月单月更达到1亿8560万多次，超过今年第一季度累计的1亿7328万多次。

国安局研判，不排除大陆为介入11月28日举行的九合一地方选举，提前展开情报搜集及网络侵扰准备。

报告指出，大陆网络攻击长期针对台湾关键基础设施，今年上半年更频繁涉及学术研究、电信及国防供应链等领域，试图干扰政府国防施政、破坏台湾对外合作关系，并窃取敏感技术。

国安局也发现，大陆近期开始结合人工智能（AI）技术进行网络攻击，包括利用AI代理工具，自动侦察和扫描台湾政府网站的安全漏洞，以提高网络渗透效率。

相关技术也被用于目标侦察、寻找零日漏洞，以及通过电子邮件进行网络攻击等不同环节。

除了网络攻击，国安局也指控大陆扩大对台认知作战，试图影响年底九合一选举。

报告指出，今年1月至9月，大陆针对台湾能源、食品安全及国防等政策散布争议信息，并炒作特定候选人的政见、形象及地方建设等议题，试图影响选民投票倾向。

台国安情报团队同期通过追踪异常账号，搜集约250万则争议信息，高于去年同期的约169万则，主要分布于脸书、网络论坛、Threads和YouTube等平台。

其中，脸书在相关争议信息中的占比由43.6%升至68.9%，Threads则由4.5%升至9%，成为台方认定大陆开展认知作战的主要平台。

国安局分析，大陆通常由官方或官媒设定叙事方向，再通过代理账号、网络水军及公关公司，利用内容农场、虚假网站、AI生成视频及假账号散布信息，以扩大传播效果。

国安局强调，将持续协调相关单位，搜集大陆及境外势力介入选举的证据，并向主管机关通报，以维护选举正常进行。