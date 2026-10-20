中国央行前行长周小川警告，随着大量资金涌入人工智能（AI）及相关基础设施领域，部分投资项目一旦失败，可能引发金融市场动荡甚至危机，呼吁提前研究并储备政策工具，以应对潜在金融风险。

综合澎湃新闻和财联社报道，周小川星期二（10月20日）在上海举行的2026外滩年会“AI与生产率革命：技术跃迁下的宏观冲击”圆桌讨论上指出，随着AI技术发展，“我们无疑会面临部分投资失败、部分投资成功的局面”。

他警告，考虑到流向AI及相关基础设施的资金规模庞大，一旦部分投资失败，可能引发金融动荡，甚至酿成危机，届时可能需要采取大规模行动支持经济，并救助部分金融机构。

周小川强调：“我们应当开展研究并做好预案，在政策工具箱中储备相应的政策工具，以应对这类动荡和影响。”

谈及AI投资方向，周小川指出，目前金融业投资的AI相关领域主要分为三类，包括大模型、训练算力及数据中心；AI应用；以及半导体、电力和液冷等支持AI发展的产业。

他认为，AI对生产率的提升主要来自应用层，这也是中国更加关注的领域。至于半导体、电力和液冷等支持AI发展的产业，周小川认为相关投资较为安全，“因为无论AI如何发展都需要水和电”。

周小川也指出，AI发展将对全球供需关系平衡和产业结构产生巨大影响，金融业应让价格机制发挥更大作用，以适应经济结构变化。

他解释道：“或许我们不应过于依赖行政手段来防范相关影响，而是应让价格调整来反映正在发生的结构变化，以及我们应采取何种应对方式以适应新的结构。”

在AI治理方面，周小川表示，由于技术发展迅速，各国政府要建立共同治理框架面临较大困难，但至少可以从三个方面展开合作，包括控制AI的军事用途、打击黑客和欺诈活动，以及保护个人隐私。

至于AI对就业、收入分配及社会结构的影响，他认为，目前国际社会尚未形成共识，仍须进一步观察和研究。